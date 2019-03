BMW-dievenbende op het pad in Deinze Jeffrey Dujardin

15 maart 2019

19u15 0 Deinze De afgelopen dagen is in Deinze een dievenbende op het pad geweest die het vooral gemunt hebben op BMW’s. Sinds woensdag zijn er maar liefst acht auto-inbraken gemeld bij de lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.

In de nacht van woensdag op donderdag werd er tot drie keer ingebroken in BMW’s in Deinze. De eerste inbraak vond plaats in de Kerselaarslaan in Deinze. Het raam achteraan het voertuig werd ingeslagen, het stuur werd gestolen. Dezelfde feiten vonden plaats in de Rodenakkerstraat in Deinze, waar ook het stuur van de wagen werd ontvreemd. De derde inbraak vond plaats in de Winterlaan in Deinze, waar enkel het raampje rechts achteraan werd vernield. daar werd eveneens het raam rechts achteraan van het voertuig vernield. Er werd bij deze inbraak niets ontvreemd uit de wagen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd opnieuw in vijf voertuigen ingebroken. De eerste inbraak vond plaats in de Krommestraat in Deinze. Het kleine zijraam aan de bestuurderskant werd ingeslagen. Vermoedelijk werd de verdachte opgeschrikt door de alarminstallatie die in werking trad. Uit het voertuig zelf werd niets gestolen. De tweede inbraak vond plaats in de Baarsstraat in Deinze. Hierbij werd een gps-toestel, sportkledij en parfum gestolen. Het derde feit vond plaats in de Albert Saveryslaan in Deinze, waar het stuur gestolen werd. In Bliekstraat in Deinze werd in twee wagens in gebroken. Bij het ene voertuig werd de middenconsole gestolen en bij het tweede voertuig werd het stuur opnieuw ontvreemd. Ook hier betrof het allemaal voertuigen van het type BMW (met uitzondering van een Volkswagen).”We willen dan ook aanraden om waakzaam te zijn en in het geval van verdachte handelingen niet te aarzelen en dit te melden via het nummer 101”, zegt de lokale politie. “Eigenaars van BMW-voertuigen wordt er gevraagd om te proberen hun voertuigen zo veel mogelijk binnen of afgesloten te plaatsen.”