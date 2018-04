Blue Globe Sports organiseert Run & Bike 06 april 2018

De sportwinkel Blue Globe Sports uit Astene houdt op zondag 15 april een Run & Bike-wedstrijd in de omgeving van Astenedreef. Bij een Run & Bike moet een duo zo snel mogelijk een parcours afleggen. Het duo beschikt maar over een mountainbike, maar er mag zoveel gewisseld worden tussen het lopen en het fietsen als men wil. De maximale afstand tussen loper en fietser bedraagt 15 meter.





Op zondag 15 april start 10.30 uur de BGSET Kids Run & Bike van twee kilometer lang en om 11 uur start de eerste editie van de BGSET Volwassenen Run & Bike over een parcours van 11,7 kilometer. Deze gaat deels off-road en is geschikt voor koppels, duo's, en ouders met kinderen ouder dan 12 jaar oud. Meer informatie en inschrijvingen via www.blueglobesportsenduranceteam.com. (ASD)