Blue-bikes, deelauto's en bushalte op één plek OP WEG NAAR MOBIPUNT VOOR ELKE DEELGEMEENTE ANTHONY STATIUS

28 februari 2018

02u29 0 Deinze Aan het dienstencentrum Leiespiegel in Deinze is gisteren het eerste mobipunt van België officieel ingehuldigd. Rond deze groene paal vind je onder andere deelauto's, Blue-bikes, elektrische laadpunten en bushaltes. "Het volgende mobipunt is voor Gottem en en daarna komt er in iedere deelgemeente minstens één", zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).

De Blue-bikes en deelauto's aan het stadhuis van Deinze staan er al een tijdje, maar sinds gisteren kan je officieel spreken van een mobipunt. Dit is een knooppunt van verschillende vervoerswijzen in de buurt. Het bestaat minstens uit parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking, een nabije halte voor openbaar vervoer, toegankelijkheid voor minder mobielen en straatverlichting. Mobiliteitsorganisaties Taxistop en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit nu ook in Vlaanderen. "Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden", zegt Sofie Vanloo van Taxistop. "Het bevat essentiële mobiliteitsfuncties, maar het kan ook uitgebreid worden met onder andere een fietsdeelsysteem, een kiss-en-ride-zone of een publieke fietspomp. Nog enkele extraatjes zijn onder andere lockers voor pakjes, WIFI-verbinding, een zitbank en een oplaadpunt voor smartphones. Het is aan de gemeenten en steden om te kijken welk aanbod aantrekkelijk kan zijn voor de buurt."





Subsidie

Deinze is de eerste stad die in het verhaal stapt en kreeg hiervoor een projectsubsidie van 18.318 euro van de provincie Oost-Vlaanderen. "Ons eerste mobipunt recht tegenover Leiespiegel bevat een overdekte fietsenstalling, zestien Blue-bikes, een deelauto, een fietspomp, een oplaadpunt voor elektrische wagens en parkeerplaatsen voor minder mobielen. Het openbaar vervoer is op wandelafstand bereikbaar", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).





"Het is de bedoeling dat iedere deelgemeente in groot-Deinze zo'n mobipunt krijgt", zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). "In de stad zelf komen er meerdere mobipunten op strategische plaatsen. Het volgende komt binnen enkele maanden in de vernieuwde dorpskern van Gottem, op het terrein dat werd aangekocht door de stad. Hier zullen dus ook deelfietsen, deelwagens en een elektrisch oplaadpunt beschikbaar zijn. Later komen er onder andere nog in de nieuwe woonwijk in Astene en aan de vernieuwde schoolomgeving van basisschool LEERNEst langs de Leernsesteenweg (N466) in Bachte-Maria-Leerne. Op grondgebied Deinze alleen zullen er de komende jaren zeker een twintigtal mobipunten verschijnen."





Meer informatie is te verkrijgen via www.mobipunt.be. of de Dienst omgeving: op het nummer 09/381.95.00 en omgeving@deinze.be.