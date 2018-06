Bloedprocessie straks werelderfgoed? CULTUURSCHEPEN EN COMITÉ MAKEN UNESCO WARM VOOR RELIGIEUZE STOET ANTHONY STATIUS

29 juni 2018

02u32 0 Deinze Cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V) wil de Heilig Bloedprocessie van Meigem door Unesco laten erkennen als immaterieel werelderfgoed. De religieuze stoet trekt nu zondag voor de 74ste keer door het kleine dorp bij Deinze en wil zich nu meten met zijn grote broer Brugge, die in 2009 werd erkend. "Een ambitieus plan, maar er is kans op slagen", zegt De Reu.

Krijgt de Heilig Bloedprocessie van Meigem binnenkort een plekje op de Unesco-werelderfgoedlijst naast de Belgische biercultuur, de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke of Aalst Carnaval? De Heilig Bloedprocessie van Brugge werd in 2009 ook erkend als immaterieel cultureel erfgoed van Belgische makelij, maar die stoet is toch van een andere grootorde dan diegene die nu zondag voor de 74ste keer door de straten van Meigem trekt. Dat vindt ook cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V), maar toch doet hij samen met het comité een gooi naar de erkenning die het -dorpje tussen Deinze en Nevele eeuwige roem kan bezorgen.





De Heilig Bloedprocessie beeldt taferelen uit van het Oude en het Nieuwe Testament, met als belangrijkste thema het lijdensverhaal van Christus. "Deze traditie bestaat al sinds 1945 en ze werd in 2012 erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed", zegt kersvers voorzitter Kristof Herteleer, die de fakkel overneemt van Geert De Ketelaere.





Inwoners als figurant

"Het is voor het dorp, de stad en onze streek van grote historische waarde en de Vlaamse erkenning maakt de processie tot één van de belangrijkste culturele gebeurtenissen van onze Vlaamse gemeenschap. Toch wordt het jaar na jaar moeilijker om de processie te organiseren, hoewel het hele dorp betrokken is en vele inwoners met plezier een rol opnemen als figurant."





Traditie koesteren

"We willen ons engageren om de processie de plaats te geven die ze verdient, maar vooral, om dit erfgoed ook veilig te stellen voor de toekomst", zegt cultuurschepen Rutger De Reu. "Financiële steun levert een erkenning van Unesco niet op, maar ze benadrukt wel het grote belang om deze traditie te koesteren. Het zal een grote uitdaging zijn om de erkenning binnen te halen. Maar als we de Bloedprocessie kaderen vanuit het perspectief dat dit een typisch Vlaamse traditie is, verhogen we de slaagkans. Ik had daarover al contact met de organisatoren van de Heilige Bloedprocessie Hoogstraten en we zullen ook de Edele Confrérie in Brugge contacteren. Eén gemeenschappelijk dossier over 'Heilige Bloedprocessies in Vlaanderen' kan de federale regering wellicht overtuigen, want het zal uiteindelijk België zijn die het dossier bij Unesco indient."





De Meigemse Hoogdag begint om 9.30 uur met een misviering en om 15.30 uur is er het plechtig Lof, gevolgd door de processie om 16 uur. Voor de 75ste editie in 2019 doet het comité een oproep naar oude foto's. Info: info@bloedprocessiemeigem.be, 0476/83.99.06 of www.bloedprocessiemeigem.be.