Blessure kostte haar een grote carrière in het turnen, nu pakt Marlies (24) titel op WK Bodybuilding Anthony Statius

15 december 2018

14u50 0 Deinze Bodybuildster Marlies Hoornaert (24) uit Deinze heeft een wereldtitel beet. Marlies behaalde op het tiende WK Bodybuilding in Thailand de eerste plaats in de categorie Women’s Senior Fitness Physique, waarbij de atletes spiermassa en vrouwelijke vormen perfect in balans houden. “Door een zware rugblessure moest ik mijn turncarrière vaarwel zeggen. Deze titel winnen is een symbolisch moment voor mij”, zegt een dolgelukkige Marlies.

Bodybuildster Marlies Hoornaert blijft de prijzen maar aaneenrijgen. Vorig jaar scoorde de logopediste uit Astene dubbel goud op de WBPF Austria Cup in Wenen en vrijdagavond mocht ze een wereldtitel achter haar naam zetten. Niet slecht voor een jonge vrouw die op haar negentiende een professionele carrière als acrogymnaste bij Sportac 86 Deinze moest opgeven door een zware rugblessure.

“Op een dag ben ik opgestaan met een acute hernia als gevolg van artrose in mijn rug”, vertelde Marlies vorig jaar in deze krant. “Na drie operaties mocht ik lopen en turnen vergeten en zelfs wandelen ging moeizaam. De ommezwaai kwam in 2015, toen ik ben beginnen trainen in Basic Fit in Deinze.” We zijn amper drie jaar verder en vrijdagavond mocht Marlies haar spierballen laten rollen op het podium in Chang Mai in Thailand, waar gespreid over drie dagen meer dan 500 atleten uit 52 verschillende landen deelnemen aan het WK Bodybuilding

“Ik werd eerste in de reeks Women’s Senior Fitness Physique”, zegt Marlies. “Dat is een categorie in de bodybuildingwereld waarin een turnroutine gecombineerd wordt met het te verwachten lichaam van een bikini-atlete: afgetraind, zichtbare spieren maar met het nodige vrouwelijke gehalte. Het niveau ligt hier enorm hoog en er is een duidelijk verschil met Europese wedstrijden. De sport wordt hier meer geaccepteerd dan bij ons en dat merk je ook wel. Het is dan ook fijn om als klein onbekend landje, hier hoog te scoren en uit meer dan 500 deelnemers en tenminste een keer het Belgische volkslied te horen. Naast wat supplementen en een beker even groot als mijn bovenlichaam zijn er geen prijzen aan verbonden, maar toch betekent deze titel enorm veel voor mij. Van niet meer kunnen wandelen naar wereldkampioene als eerste Belg ooit in deze klasse is een unicum. Ik hoop vooral mijn titel als ‘sportvrouw van het jaar’ in Deinze nog een jaartje te verlengen.”

“Tijdens de voorbereiding op dit WK heb ik heel veel moeten opofferen: vijf tot zesmaal eten per dag, dagelijks trainen en soms zelf tot twee uur cardio op een dag; naast het eigenlijke sporten en mijn werk. Mijn sociaal leven heeft even on hold gestaan en ik voel dat mijn lichaam op is. Samen met mijn coach Aron Winnelinckx ga ik een schema opstellen zodat ik opnieuw wat gezonder kan leven, want deze ‘shape’ is niet vol te houden. Ik heb ook het geluk dat mijn collega en patiënten me ten volle steunen. Bodybuilding blijft een controversiële sport en ik ben heel blij dat ik het taboe opnieuw wat kan doorbreken. 2019 zal een sabbatjaar worden, waarin ik terug geniet, maar me zal focussen op het geven van poseerlessen en eventueel hier en daar een optreden. Het is tijd voor familie, vrienden, lekker eten en misschien een tikkeltje liefde”, lacht Marlies.