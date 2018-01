Biowinkel verhuist tijdelijk door wegenwerken 02u57 0 Foto Anthony Statius Cies, Inge en Tin in hun tijdelijke nieuwe biowinkel in Astene.

Door ingrijpende wegenwerken in de Beekstraat verhuist de biowinkel van De Wassende Maan in Astene voor een half jaar naar het voormalige Rode Kruis-opvangcentrum verderop. Intussen behaalde de bioboerderij via crowdfunding het beoogde bedrag van 20.000 euro voor hun verwoeste tunnelserres.





Door de werken in de Beekstraat zal de biowinkel minstens vier maanden moeilijk bereikbaar zijn. "De werken zijn nog niet gestart, maar we hebben onze biowinkel al verhuisd naar de Gapaerdhoeve, verderop in de straat", zegt Inge Van de Weghe. "De hoeve staat leeg sinds het Rode Kruis er zijn opvangcentrum sloot. Het is een ideale locatie met een ruime parking en we zijn perfect bereikbaar tijdens de eerste fase van de werken. Vrijdag houden we een receptie om onze klanten te verwelkomen", zegt Van de Weghe.





"Vandaag (gisteren) hebben we ook het beoogde bedrag van 20.000 euro gehaald via crowdfunding. Hiermee kunnen we al een deel van de verwoeste serres opnieuw bouwen. De crowdfunding-actie loopt nog 40 dagen en alle bijdragen zijn nog meer dan welkom. We hadden nooit gedacht dat het zo snel zou lopen en we zijn alle schenkers enorm dankbaar voor hun steun."





Wie De Wassende Maan steunt, krijgt een zak aardappelen van eigen teelt, een mand met groenten of een rondleiding met receptie op de boerderij. Steunen kan via https://www.kisskissbankbank.com/help-ons-een-nieuwe-tunnelserre-te-bouwen. (ASD)