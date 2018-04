Bio Shop sluit op 21 april de deuren KOPPEL VERWIJST KLANTEN DOOR NAAR DE WASSENDE MAAN ANTHONY STATIUS

12 april 2018

02u34 0 Deinze Winoc De Dapper (60) en Caroline Mestdagh (59) sluiten na 18 jaar hun Bio Shop in de Gentpoortstraat. Op zaterdag 21 april valt het doek over de laatste biowinkel in het centrum. "Een overname zat er niet in, maar we sturen onze klanten met een gerust hart naar de collega's van De Wassende Maan in Astene."

Met De Bio Shop verdwijnt de laatste biowinkel uit het centrum van Deinze. Toen Winoc en zijn vrouw Caroline op 1 september 2000 met hun superette begonnen, waren er ook nog de Goudsbloem langs de Gaversesteenweg en Rozemarijn op de Markt, maar ook die bestaan niet meer.





"In de jaren voor onze winkel werkte ik als studiemeester in het toenmalige Sint-Hendrikscollege en daarna even in het Sint-Vincentius", vertelt Winoc. "Ik was vooraan de veertig en het was tijd voor iets anders. Mijn vrouw is altijd deeltijds blijven werken als psychiatrisch verpleegster in Caritas in Melle. Mijn vrouw was al van haar zestiende verknocht aan gezonde en biologische voeding en ik ben daar in de loop van de jaren met plezier in meegegaan. Een eigen winkel leek ons wel een uitdaging."





"We wilden een delicatessenzaak met vooral verse producten", zegt Caroline.





Geen overnemers

"Nog steeds denken mensen dat biologische voeding saai en niet lekker is. Met onze Bio Shop wilden we af van dat geitenwollensokkenimago. We wilden laten zien dat natuurvoeding hip en vooral lekker kan zijn. De eerste vijf jaar was het knokken, maar uiteindelijk hebben we een divers klantenbestand opgebouwd. We stoppen eenvoudigweg omdat we onze pensioenleeftijd bereikt hebben. We hebben een tijdje gezocht, maar helaas hebben we geen overnemer gevonden. Er waren enkele kandidaten, maar veel jonge mensen zien het niet zitten om een eigen zaak te runnen. Er komt veel bij kijken en je bent er dag en nacht mee bezig. Maar wij hebben het altijd graag gedaan. Ik ga vooral de praatjes met de klanten missen. Op onze laatste dag - zaterdag 21 april - trakteren we onze vaste klanten. Daarna komt het pand te huur te staan."





Waar moeten de mensen nu achter hun fairtrade en ecologisch verantwoorde producten? "Er is een waardig alternatief niet zo heel ver van hier", zegt Winoc. "We geven in alle vertrouwen de fakkel door aan de collega's van bioboerderij- shop De Wassende Maan in de Beekstraat in Astene. Dankzij enkele afspraken met hen kunnen onze klanten in de maanden mei, juni en juli genieten van kortingsbonnen. Het doet deugd om te zien dat nu al de eerste bezoekers de weg naar Astene gevonden hebben."





Info: www.dewassendemaan.be.