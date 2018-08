BIN Penneman viert feest 31 augustus 2018

02u33 0

De inwoners van de wijk Penneman in Astene houden op zaterdag 1 september voor de zesde keer een wijkfeest. Tussen 16 en 20 uur kan je er genieten van een barbecue, springkasteel en schminkstand. The Rick-Wills Band staat in voor de muziek. Iedereen, niet alleen bewoners van de wijk, is welkom. Het feest vindt plaats in het eerste deel van de Pennemanstraat aan de kant van de Pontstraat. Er is ook een tombola met als eerste prijs een driedaagse weekendtrip.





Info: johan.de.weirdt@skynet.be en 0476/31.85.61. (ASD)