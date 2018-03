Bijna 15 procent te snel 27 maart 2018

Bij een controleactie van de politie Deinze-Zulte is bijna 15 procent afgelopen zaterdag betrapt op te snel rijden. Van de 1.987 gecontroleerde bestuurders reden er 291 te snel. Op de Kouter in Deinze werd de grootste snelheidsduivel gevat. Die reed 117 kilometer per uur waar hij maar 70 mocht. In de Posthoornstraat in Zulte reed een bestuurder 70 kilometer per uur, terwijl er maar 50 toegestaan is. (WSG)