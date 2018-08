Bij de brandweer? Neen, bij de frituur! 06 augustus 2018

02u24 0 Deinze Door een foutje op de Facebookpagina van de Deinse brandweer, komen oproepen voor de pompiers al maanden terecht bij frituur 'Corine & Franky'.

Het gaat voor alle duidelijkheid over niet-dringende oproepen, zoals administratieve vragen of problemen met wespennesten. Op Google en op de site van de pompiers van Deinze, staat het vaste nummer van de kazerne te lezen. Maar op de Facebookpagina staat een gsm-nummer dat leidt naar Franky De Pauw, de friturist die samen met Corine de frituur openhoudt bij het voetbalveld van Sparta Petegem.





"Hoe dit gebeurd is? Dat weten we zelf ook niet", zeggen Corine en Franky. "Het is al maanden zo, maar tijdens de afgelopen weken is het vervelender geworden. Door de vele wespennesten krijgen we meerdere telefoontjes per week. En wij kunnen voor alle duidelijkheid niets doen tegen wespen (lacht). Het is eigenlijk wel een grappig verhaal, maar het mag ophouden. Vorige week zijn we op vakantie om zes uur 's morgens wakker gebeld voor een wespennest."





In de kazerne van Deinze viel iedereen dit weekend uit de lucht. "Eerlijk: dit wisten we niet. We hebben ook geen idee hoe dit kan. Deze week zullen we het probleem zo snel mogelijk proberen op te lossen." Alle juiste nummers en de info over wespenverdelging staan voor de duidelijkheid op www.brandweerdeinze.be. In noodsituaties belt u nog steeds 112. (OSG)