Bibliotheek nu ook open op zaterdagmiddag 14 maart 2018

De bibliotheek van Deinze verandert vanaf dinsdag 3 april haar openingsuren. "De bibliotheek zal in totaal drie uur langer open zijn in de week en bezoekers zijn nu ook welkom op zaterdagnamiddag tussen 10 en 16 uur", zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).





De bibliotheek van Deinze trekt met haar activiteiten steeds meer bezoekers. Trui Galle en haar team zullen vanaf april nog toegankelijker zijn. "De drie avonden tot 20 uur zijn vervangen door drie avonden tot 19 uur", zegt schepen De Reu. "Op woensdagmorgen opent de bib een uur vroeger en 's middag kan iedereen vanaf 13.30 uur naar binnen. Tijdens de schoolvakanties is de bib nu ook open tussen 10 en 12 uur. We gaan van 33 naar 36 openingsuren per week en tijdens de schoolvakanties zijn dat er 44."





(ASD)