Bibliotheek lanceert Boekstartproject 07 augustus 2018

De bibliotheek van Deinze lanceert het leesbevorderingsprogramma Boekstart. "Hiermee willen we kinderen op jonge leeftijd leren kennismaken met boeken", zegt schepen van cultuur Rutger De Reu. "Voor Boekstart werkt de bib samen met het Huis van het Kind Deinze en de consultatiebureaus van Kind en Gezin als lokale doorverwijzers naar de bib. Als ouders met hun baby van zes maanden het consultatiebureau van Kind en Gezin bezoeken, krijgen ze een babypakket met een stoffen knisperboekje en een infobrochure over voorlezen. Ouders van een peuter van 15 maanden krijgen een uitnodiging om in de bibliotheek een boekstarttas af te halen met een versjes- en liedjesboek met cd en een prentenverhaal. Tot slot krijgen de ouders in de bib info over de voorlees- en prentenboeken."





(ASD)