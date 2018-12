Bezieler reflectieruimte Vinkt overleden Anthony Statius

13 december 2018

08u43 0 Deinze De bekende Vinktenaar Joseph De Vlieger is overleden. Joseph was de inspirator en bezieler van de reflectieruimte in het rusthuis van Vinkt, het interactieve museum over de bloedige Meidagen van 1940. Hij werd 88.

Het dorpje Vinkt is met Joseph De Vliegher een van haar bekendste inwoners kwijt. Joseph was een van de drijvende krachten achter de herdenking van de Meidagen 1940 in Vinkt en hij stond mee aan de wieg van de reflectieruimte in het woon- en zorgcentrum Sint-Fransiscus in Vinkt. Deze reflectieruimte werd geopend in de zomer van 2012. In het museum wordt de eerste oorlogsmaand in 1940 herdacht, toen in Vinkt en Meigem 140 burgers om het leven kwamen. Alexander Vercamer was vroeger voorzitter van de vzw ‘Mei 1940. Waartoe een mens in staat is’, voor zijn broer Stefaan het roer overnam.

“Joseph was de bezieler en inspirator van de reflectieruimte”, zegt Stefaan Vercamer, voorzitter van de vzw ‘Mei 1940. Waartoe een mens in staat is’. “Hij was een oorlogswees, die in mei 1940 zijn vader verloor toen hij amper tien jaar oud was. Zijn vader kwam om door de bombardementen op de kerk van Vinkt en dat heeft Joseph getekend voor het leven. Van daaruit is de drijfveer ontstaan om de herinnering aan de Meidagen levend te houden, opdat we deze gruwel nooit zouden vergeten. De gebeurtenissen in zijn dorp tijdens WOII waren zijn levenswerk. Zo heeft hij talloze interviews afgenomen met overlevenden en deze getuigenissen werden verwerkt in een film, die wordt afgespeeld in de reflectieruimte.”

Joseph was ook gekend als hoofdonderwijzer van de vroegere gemeenteschool van Vinkt en later werd hij directeur van de Sint-Vincentiusschool in Deinze. Zowel Stefaan als zijn oudere broer en voormalig eerste gedeputeerde van Oost-Vlaanderen Alexander zaten bij hem in de klas. “Wij kenden hem als meester Joseph”, zegt Alexander. “Ik herinner me nog een mooie anekdote. Toen ik in het vijfde leerjaar zat gingen we met de klas een uurtje vroeger naar school om eerst samen aan het ‘chirohuisje’ te gaan observeren hoe het groen evolueert. Joseph was ook kunstenaar en de natuur fascineerde hem vanuit creatief oogpunt. Daarnaast was Joseph ook actief in het dorpstoneel als acteur, regisseur en decorbouwer.”

Joseph overleed op zondag 9 december in het woon- en zorgcentrum Sint-Fransiscus in Vinkt. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 15 december om 11 uur in de Sint-Bartholomeuskerk in Vinkt. U kan een laatste groet aan Joseph brengen in het funerarium De Boever-Drijoel op de Kouter 56 in Deinze, iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur.