Bewoners vragen meer veiligheid in Leernsesteenweg nadat wagen tegen gevel knalt Wouter Spillebeen

08 april 2019

15u26 0 Deinze Nadat een chauffeur een bocht naar links miste en tegen de gevel van een woning in de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne terecht kwam, vragen bewoners opnieuw voor meer veiligheid. Binnenkort zouden er wel eens maatregelen kunnen komen volgens burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Een 21-jarige chauffeur verloor zondagavond de controle over zijn stuur in de bocht naar links ter hoogte van het kruispunt met de Vosselarestraat. Volgens de politie viel hij vermoedelijk in slaap achter het stuur. De wagen reed frontaal in op de gevel van Evelyne en José. Door de klap vlogen bakstenen door de hele badkamer van het huis. “Gelukkig zat onze dochter op dat moment niet in bad”, reageert het koppel. De chauffeur werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou onder andere een beenbreuk hebben opgelopen.

De aanrijding is voor de bewoners een duidelijke aanwijzing dat de veiligheid op de Leernsesteenweg beter moet. “De mensen die hier voor ons woonden, hebben ook eens een wagen tegen de gevel gehad”, vertellen ze. “Iets verder zijn al heel wat zware ongevallen gebeurd. De snelheid is in deze bocht beperkt tot vijftig kilometer per uur, maar niemand houdt zich daaraan. De weg leent zich ertoe om veel sneller te rijden. ’s Nachts razen vrachtwagens hier door de straat.”

Schot in de zaak

Enkele buurtbewoners gingen al om maatregelen vragen bij het stadsbestuur, maar omdat de Leernsesteenweg een gewestweg is, ligt de bevoegdheid bij het Agentschap Wegen en Verkeer. “We wachten op de uitvoering van de heraanleg van de weg tussen Bachte en Leerne”, weet burgemeester Vermeulen. “Dat is dringend. Wij vragen steeds aan het gewest om daarvan werk te maken.”

Binnenkort zou er wel eens schot in de zaak kunnen komen. “Er zal infrastructuur komen om de snelheid te verminderen. De weg zal ook meer vergevingsgezind gemaakt worden. Hoe dat precies zal gebeuren, moet nog uitgewerkt worden door experts. Nu proberen we al de nodige ruimte te creëren zonder mensen te onteigenen”, volgens Vermeulen. Om die ruimte te creëren, kocht de stad al een woning op. Binnenkort volgt er ook een infovergadering over de geplande maatregelen.