Bewoners Beekstraat ploeteren door modder NA WEGENWERKEN NU OOK WATEROVERLAST WOUTER SPILLEBEEN EN ANTHONY STATIUS

03 mei 2018

02u39 0 Deinze In de Beekstraat moeten de bewoners door de modder ploeteren. Na de wegenwerken stond de straat afgelopen weekend ook nog eens onder water. Volgens de aannemer door een waterlek, volgens Farys door een defecte pomp van de aannemer. "Voor ons is het vooral een financiële ramp", klinkt het bij bioboerderij De Wassende Maan.

Sinds Pasen zijn in de Beekstraat grote wegenwerken bezig. De waterleidingen moeten er vervangen worden, waardoor de straat in fasen opengebroken wordt en er putten tot vijf meter diep gegraven moeten worden. Tijdens het afgelopen verlengde weekend stond de straat ook nog eens blank.





Voor bioboerderij De Wassende Maan is de staat van de weg een economische ramp. "Onze chauffeur reed dinsdag zijn truck helemaal vast in de straat", vertellen Sander Van Himste (26) en Sofie Van Verdegem (39). "Wij hebben gelukkig tractoren, dus konden we de truck eruit trekken. Maar dat is zeker niet goed voor het materiaal."





De wegenwerken zouden nog tot eind juni of begin juli duren, maar dat is voor De Wassende Maan nog zeer lang. "Normaal is het hier een komen en gaan van klanten, maar nu geraken ze hier niet. We hebben onze winkel tijdelijk elders moeten onderbrengen, maar dat kost veel geld aan huur. We wilden ook beginnen met een formule waarbij klanten zelf hun aardbeien konden plukken, maar dat is nu niet haalbaar. En dan komt er die wateroverlast nog eens bij."





Ook een kleine zelfstandige ondervond woensdagochtend dat de straat niet berijdbaar was. "Ik ben er toch door gereden, maar dat kan niet goed zijn voor mijn auto, ook al heb ik een 4x4. Ik was drie uur te laat bij mijn klanten en die vonden dat ook niet bepaald leuk."





Hoe komt het dan dat het zo lang duurde





vooraleer het probleem werd opgelost?





Waterlek of defecte pomp?

"In het weekend kwam watermaatschappij Farys er al eens langs omdat er een vermoeden van een waterlek was, maar de plassen op de weg waren te verklaren doordat een van de pompen die het grondwater weg moest halen niet werkte", zegt Farys. "Woensdag kwam er nog eens een deskundige om een eventueel lek op te sporen en die vond bij een bewoner in de straat een klein lek, maar dat veroorzaakte geen wateroverlast."





Maar volgens de arbeiders die de wegenwerken uitvoeren, was het lek wel degelijk verantwoordelijk. "De werken hadden er niets mee te maken. Dat lek heeft de grond verzadigd met water", spreken ze Farys tegen.





Intussen is het lek hersteld en werken de pompen weer, al moeten bewoners voorlopig nog op de tanden bijten.