Bewakingscamera's aan Yacht Club 24 januari 2018

02u33 0

Er komen bewakingscamera's aan de Yacht Club Deinze. "De jachthaven wordt vaak geteisterd door vandalen", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).





De Yacht Club Deinze wil bewakingscamera's installeren aan haar clublokaal aan de Lucien Matthyslaan. De gemeenteraad moet hierover positief advies verlenen op de zitting van donderdag 25 januari.





"De club krijgt regelmatig te maken met vandalen. Na evenementen of fuiven in de Brielpoort of het Brielpaviljoen worden er regelmatig lege flessen over de omheining geworpen en vaak worden er ook flessen of andere voorwerpen op de boten stukgegooid. Er werden ook al mensen gesignaleerd die zich 's nachts op de boten wagen om er te overnachten. Hopelijk hebben camera's een afschrikkend effect", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). (ASD)