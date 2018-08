Bevrijdingstocht trekt door Meetjesland STOET MET MEER DAN 100 SOLDATEN, PAARDEN EN LEGERVOERTUIGEN JOERI SEYMORTIER

07 augustus 2018

02u26 0 Deinze Honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog trekt de bevrijdingstocht nog eens dwars door het Meetjesland en Deinze. Meer dan honderd Belgische, Britse en Franse soldaten reizen van vrijdag 17 tot zondag 19 augustus door Knesselare, Aalter, Zomergem, Nevele en Deinze.

De historische colonne bestaat uit meer dan honderd 'soldaten' die helemaal uitgerust zijn, zoals dat ook tijdens de bevrijdingstocht van 1918 het geval was. Er zijn paarden, legervoertuigen en rijdende kanonnen. Het is geen re-enactment, dus schieten en gevechten in scène zetten horen er niet bij.





De bevrijdingsstoet vertrekt in Lo-Reninge en komt via Torhout naar onze regio. Op vrijdag 17 augustus wordt de stoet rond 14.30 of 15 uur op De Plaats in Knesselare verwacht. "We zullen de stoet opwachten met doedelzakspelers", zegt schepen Herlinde Trenson. ""Op het pop-upterras van De Litanie zijn er passende optredens. In het gemeentehuis kan je ook naar een tentoonstelling over de oorlog."





Buffet en bal

Van Knesselare trekt de stoet volgende week vrijdag naar het domein Menas in Maria-Aalter, waar die rond 18.30 uur verwacht wordt. Om 19.30 uur is er een mis in openlucht en om 20.15 uur wordt een oorlogsmaaltijd geserveerd, voor wie dat reserveert. "De colonne overnacht op domein Menas en vertrekt op zaterdag 18 augustus om 9 uur aan de kerk van Maria-Aalter", valt schepen Philippe Verleyen in. "Om 10.30 uur wordt de stoet op de Markt van Aalter verwacht. Op de markt zullen banners hangen met sfeerbeelden uit het jaar 1918. Er worden kransen neergelegd en The Last Post wordt gespeeld. Om 15 uur passeert de stoet dan door Ursel, met aandacht voor de herdenking van de neergestorte tweedekker in de Keigat- straat."





Zaterdag 18 augustus rond 17 uur wordt de colonne dan op de Markt van Zomergem verwacht, maar daar start het Bevrijdingsfeest al om 15 uur. "De KSA senioren gaan een bezet dorp evoceren op de Markt", zegt schepen Dirk De Poorter. "Ook al is het een bevrijdingstocht, bij ons zullen de Duitsers er wel nog zijn. Er is veel muziek, een Breughelbuffet en zaterdagavond een Bevrijdingsbal."





Zondag 19 augustus wordt al om 8.30 uur gestart aan de Duivekeethoeve met een ontbijt. De colonne passeert daar rond 9.30 uur en gaat richting Nevele. In Nevele wordt om 11 uur een halt gehouden aan de vroegere Landegembrug voor een plechtigheid. De soldaten trekken dan verder via Merendree, Landegem, Vosselare en Bachte-Maria-Leerne, tot aan de Markt van Deinze. Daar wordt in de late namiddag nog een slotceremonie gehouden.





Info: www.debevrijdingmeetjesland.be.