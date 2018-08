Bevrijdingsstoet blijft boeiend tot einde 20 augustus 2018

Na een week marcheren is de Bevrijdingsstoet gisterenavond aangekomen op de Markt van Deinze. Honderden mensen kwamen de soldaten toejuichen, net zoals honderd jaar geleden bij het einde van de Groote Oorlog. De stoet trok zaterdag door Aalter. De toeschouwers stonden er rijen dik. Toen de namen van de 44 Aalterse gesneuvelden afgeroepen werden, was het muisstil. In Zomergem werd een Bevrijdingsbal gehouden. "Te vergelijken met Zomergem-kermis", zei een cafébaas. Gisteren eindige de stoet rond 17.30 uur op de Markt van Deinze. Ook daar wachtte een massa de uitgeputte acteurs op. (ASD/JSA)