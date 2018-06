Bestuurster (79) lichtgewond na ongeval 19 juni 2018

Een 79-jarige vrouw is vrijdagavond lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in de Emiel Clauslaan in Deinze. De vrouw botste met haar wagen tegen de wagen van een 30-jarige vrouw die vanuit de parkeerstrook de rijbaan wilde oprijden. Die laatste vrouw bleef ongedeerd. (JEW)