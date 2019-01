Bestuurster (22) lichtgewond na botsing tegen verkeersremmer Jeffrey Dujardin

08 januari 2019

17u42 0

In de Kouterstraat in Nevele gebeurde zaterdagmiddag rond 12.10 uur een verkeersongeval. Een 22-jarige bestuurster werd onwel en kwam tegen een verkeersremmer terecht. Het voertuig kwam op zijn dak terecht. De bestuurster werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis in Deinze.