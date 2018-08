Bestuurders geflitst met 117 km per uur in zone 70 17 augustus 2018

De politiezone Deinze- Zulte politiezone heeft snelheidscontroles uitgevoerd. Er werden 2.157 voertuigen gecontroleerd. In totaal waren er 294 voertuigen in overtreding, wat neerkomt op 13,63 procent. De hoogste snelheden werden gemeten op de Oudenaardsesteenweg in Deinze, daar werd iemand geflitst met 87 kilometer per uur in de bebouwde kom. In Zulte werd de hoogste snelheden gemeten op de Tieltsesteenweg en de Staatsbaan in Zulte waar beide bestuurders 117 kilometer per uur reden in een zone waar 70 toegelaten is. (DJG)