Bestuurder Torenbuurt opent B&B in Dordogne Anthony Statius

29 januari 2019

Jan De Groote, een van de bestuursleden van het wijkcomité Torenbuurt, verruilt Deinze voor het zuiden van Frankrijk. Samen met zijn vrouw Gina Voorons opent hij dit jaar nog een B&B in de Dordogne-streek.

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Torenpark nam het wijkcomité op zondag 27 januari afscheid van bestuurslid Jan De Groote en zijn echtgenote Gina Voorons. Het koppel opent binnenkort een B&B in de Franse Dordogne-streek. “Wij starten een nieuw leven in Frankrijk”, zegt Jan. “Ik ben nog maar pas 51 jaar geworden, dus voor mijn pensioen is het nog wat te vroeg, maar het bedrijf Keter in Oeselgem waar ik altijd heb gewerkt, sluit binnenkort de deuren. Gina en ik dromen al lang over onze eigen B&B en het was nu of nooit.”

“De B&B ligt in het dorpje Vitrac, op enkele kilometers van Sarlat-la-Canéda, een van de bekendste steden in de Dordogne. We mikken vooral op Belgische toeristen. De overeenkomst is al getekend, maar we wachten nog op de goedkeuring van de lokale autoriteiten. Als alles goed gaat verhuizen we in april en openen we nog dit jaar onze B&B. We hebben al een naam, maar die verklappen we nog niet”, besluit Jan.