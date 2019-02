Bestuurder rijdt dubbele van toegelaten snelheid: geflitst met 142 km per uur in zone 70 Jeffrey Dujardin

19 februari 2019

De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem organiseerde vorig weekend een snelheidscontrole. Daarbij werden 461 voertuigen gecontroleerd, waarbij 147 bestuurders een te zware voet hadden. Goed voor 31 procent van het totaal. Op de Tieltsesteenweg in Deinze, waar je maximaal 70 kilometer per uur mag rijden, werd de hoogste snelheid gemeten. Daar reed een laagvlieger maar liefst aan 142 kilometer per uur.