Bestuurder met glas te veel op belandt in gracht Jeffrey Dujardin

19 november 2018

Een 29-jarige bestuurder is zaterdag met zijn auto in de gracht beland ter hoogte van het kruispunt van de Kouter en de Vlasstraat in Deinze. Daarbij raakte de man lichtgewond. Na een ademtest bleek hij een glas te veel op had.