Bestuurder geflitst met 128 kilometer per uur in zone 70 Jeffrey Dujardin

10 december 2018

15u24 0

De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte heeft afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, een snelheidscontrole georganiseerd. Er werden in totaal 585 bestuurders gecontroleerd, waarvan 101 bestuurders geflitst werden. Goed voor 17 procent. Op de Staatsbaan in Zulte, waar je maximaal 70 kilometer per uur mag, is er ook een snelheidsduivel geflitst met maar liefst 128 kilometer per uur. De bestuurder zal zich mogen verantwoorden voor de politierechtbank, waar hij een fikse boete riskeert.