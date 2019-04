Bestuurder (22) knalt tegen gevel, bakstenen vliegen door badkamer Wouter Spillebeen

07 april 2019

22u29 0 Deinze In de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne is een 22-jarige bestuurder tegen een gevel geknald nadat hij rechtdoor reed in een bocht naar links. Hij werd met zware verwondingen, maar buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De aanrijding gebeurde rond 19 uur zondagavond. De bestuurder reed in de richting van Deinze toen het ter hoogte van het kruispunt met de Vosselarestraat fout liep. In plaats van de bocht naar links te volgen reed de bestuurder rechtdoor het voetpad over. Hij kwam tot stilstand tegen de gevel van Evelyne en José ter hoogte van de badkamer. “We dachten eerst dat de klap een blikseminslag was”, vertellen ze.

Door de klap vlogen de bakstenen door de hele badkamer. “Gelukkig zat er op dat moment niemand in het bad”, zeggen de bewoners. “Onze dochter had nog gezegd dat ze een bad wilde nemen. We hebben dus nog geluk gehad. De materiële schade is wel groot, maar gelukkig leven we nog.”

De bestuurder, een 22-jarige man, raakte door de klap wel zwaargewond. Hij zou onder andere een beenbreuk hebben opgelopen. Hij werd zonder levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

“Hier wordt veel te snel gereden”, verklaren Evelyne en José de aanrijding. “De maximumsnelheid is in de bocht beperkt tot 70 kilometer per uur, maar ’s nachts rijden zelfs vrachtwagens hier aan veel te hoge snelheden door. Wij en enkele buren hebben de situatie al aangekaart bij de gemeente, maar ze kunnen niet veel doen omdat de Leernsesteenweg een gewestweg is, en dus de bevoegdheid van de provincie.”