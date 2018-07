Bestelwagen botst tegen Blauwe Poort 23 juli 2018

De Blauwe Poort in de Ooidonkdreef heeft heel wat schade opgelopen nadat er een bestelwagen tegen gereden is. Het gewelf is gescheurd en door de klap is de witte stenen rand enkele centimeters naar voren geschoven. "Een zeer spijtige zaak, maar de poort wordt hersteld", zegt graaf Henry 't Kint de Roodenbeke.





De Blauwe Poort of porta arboreti is de monumentale toegang tot het kasteel Ooidonk. Van de zeven toegangspoorten tot het kasteel is de enige die is overgebleven en het is een beschermd monument. Op vrijdag 6 juli is een van de toeleveranciers van het dansfestival Beauville met een vrachtwagen tegen het gewelf van de poort geknald.





"Door de klap is het gewelf gescheurd en er zijn enkele stenen losgekomen", zegt kasteelverantwoordelijke Els Lisabeth. Er is ook sprake van een tweede botsing vorige week woensdag, maar dit wordt niet bevestigd door de politie.





Voor 10.000 euro schade

"Een zeer spijtige zaak, want mijn vader zaliger heeft de poort in 2006 nog maar helemaal laten renoveren", zegt graaf Henry 't Kint de Roodenbeke. "Aan beide kanten hangen voorlopig balken zodat chauffeurs duidelijk kunnen zien of ze onder de poort geraken of niet. Na het bouwverlof wordt de poort zo snel mogelijk in ere hersteld, de kosten zijn voor de verzekering en bedragen minstens 10.000 euro." (ASD)