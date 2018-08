Beste suppers strijden op de Leie 24 augustus 2018

In Deinze wordt zondag het eerste Belgisch Kampioenschap Stand Up Paddle (SUP) op een rivier georganiseerd.

Suppen doe je rechtstaand op een surfboard, je voortstuwend met een peddel in de hand. "Naast de wedstrijd is er ook een recreatieve tocht en een kidsparcours, zodat iedereen kan proberen", zegt voorzitter van Windsurfing Deinze Luc De Cooman. Als locatie koos organisator Wind & Watersport Deinze is samenwerking met Windsurfing Deinze en het stadsbestuur voor de Leie tussen Deinze en Deurle. Windsurfing Deinze organiseerde vorige winter het evenement SUP For Life en bewees zo dat de sport ook in Deinze begint te leven.





"Op zondag 26 augustus leggen de deelnemers om 14 uur een parcours van 16 kilometer af op de Leie, van dienstencentrum Leiespiegel via Astene Sas tot Deurle", zegt Luc De Cooman van Windsurfing Deinze. "Er zijn afzonderlijke klassementen voor masters, vrouwen en jeugd. Voor wie 16 kilometer nog te ver is, is er de kortere fun race en de recreatieve tocht met tussenstop aan Astene Sas. Voor kinderen is er rond 17 uur, als afsluiter van de competitiedag, een sprintrace in het centrum van Deinze. Wie geen SUP-board heeft, kan er van ons eentje huren." Inschrijven kan via de website www.BKsup.be. (ASD)