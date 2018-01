Beste Albert Heijn van het land in Driespoort 02u40 0 Foto ASD Assistent-winkelmanager Christophe Meysmans, marketingmanager Kevin Vonx en winkelmanager Bart De Bast. Deinze De beste Albert Heijn van het land vind je in het Driespoort Shoppingpark in Deinze. In de categorie 'winkels in eigen beheer' heeft de AH Deinze de winkelprijs 2017 gewonnen. Winkelmanager Bart De Bast en zijn team werden beloond met een cheque van 1.500 euro.

Albert Heijn Deinze valt in de prijzen. In de categorie 'winkels in eigen beheer' heeft het filiaal in Driespoort Shoppingpark langs de Gaversesteenweg de winkelprijs 2017 gewonnen. Ons land telt in totaal 22 winkels in eigen beheer.





Mystery shoppers

"Deze prijs is niet min", zegt Yannic Demeyer, communicatieverantwoordelijke van Driespoort Shopping. "Het is een verdienste op basis van onder andere klantvriendelijk en dynamisch ondernemen. Een heel jaar lang werd de winkel onverwacht bezocht door mystery shoppers én door medewerkers van het Albert Heijn hoofdkantoor. Met een tienpuntenlijst werden beoordelingen vastgesteld op vlak van onder andere netheid en klantvriendelijkheid. De Albert Heijn winkel in Deinze kreeg heel wat waardering voor het warme gevoel en oprechte interesse in klanten." (ASD)