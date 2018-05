Bertha blaast op Moederdag 102 kaarsjes uit 15 mei 2018

Bertha Tytgat heeft op zondag 13 mei twee keer feest gevierd. De kranige vrouw mocht op Moederdag 102 kaarsjes uitblazen in de nieuwe vleugel van het Sint-Jozefrusthuis in Petegem-aan-de-Leie. De dag ervoor kreeg ze bezoek van haar zoon Werner Deweer en haar enige kleindochter Yoko. Van schepenen Trees Van Hove en Bruno Dhaenens kreeg ze een brief van de koning, cadeaubonnen van de stad Deinze en een geschenkmand. Bertha werd geboren in Poperinge en woonde in Moen, tot ze drie jaar geleden naar het rusthuis verhuisde. Haar kleindochter Yoko komt twee keer per week op bezoek bij haar mémé cognac, zoals ze Bertha nog steeds noemt.





(ASD)