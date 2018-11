Bernard Van Poucke van Bistro Marron voor de derde keer geselecteerd als Sommelier of the Year Anthony Statius

20 november 2018

17u53 0

Bernard Van Poucke, de sommelier van Bistro Marron in Petegem-aan-de-Leie, is opnieuw in de running om Sommelier of the Year te worden. “Ik heb een grote voorliefde voor wijnen uit de Bourgogne-streek, maar met onze wijnkaart gaan we de wereld rond, van Slovenië tot Japan", zegt Bernard.

Al zeven jaar zorgt Bernard Van Poucke voor de perfecte wijn bij de keuken van Sven Goeman en Stephanie Vanzieleghem van Bistro Marron. Net zoals in 2016 en 2017 werd de veertigjarige sommelier uit Nazareth geselecteerd voor de wedstrijd Sommelier of the Year. In 2016 haalde Bernard de top drie van Oost-Vlaanderen.

“Mijn interesse in wijn is gegroeid dankzij de wijnkelder van mijn vader”, zegt Bernard. “Van hem heb ik ook de liefde voor Franse wijnen uit de Bourgogne-streek geërfd, samen met Oostenrijkse wijnen nog steeds mijn favoriet. In die zeven jaar dat ik in Bistro Marron sta is de wijnkaart gegroeid van 14 tot 71 soorten. Mijn doel is om een aanbod van tachtig wijnen te kunnen presenteren, waarin iedereen zijn of haar gading vindt, zowel in smaak als in prijsklasse. Ik probeer de kaart zo divers mogelijk samen te stellen, van Belgische wijn uit het Heuvelland tot toppers uit het Zuid-Afrikaanse Swartland.”

Iedereen kan nog tot 10 januari stemmen voor zijn favoriete sommelier via de website www.sommelieroftheyear.be.