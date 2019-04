Bernard en Yannick openen tweede brillenwinkel Monthur in Tolpoortstraat Anthony Statius

04 april 2019

15u19 1 Deinze Bernard Belaen en Yannick Lanneau van de bekende brillenwinkel Brildesign hebben onlangs een tweede zaak geopend in de Tolpoortstraat in Deinze. “In Monthur werken we met vaste prijzen; geen truken van de foor”, zegt Bernard.

De nieuwe, hippe brillenwinkel Monthur bevindt zich in het pand van de vroegere schoenenwinkel Limoncello in de vroegere Stationsstraat, sinds de fusie nu de Tolpoortstraat. Optometristen Bernard Belaen en Yannick Lanneau zijn geen onbekenden in Deinze, want het koppel baat al sinds 1996 Brildesign uit in de Karel Picquélaan.

“Met Monthur gaan we voor een trendy shop waar beleving centraal staat”, vertelt Bernard. “Je kan hier vrij binnen- en buiten wandelen en snel een bril of zonnebril uitkiezen, zonder teveel poespas. Dit sluit aan bij ons uniek concept. Wij bieden trendy brillen en merkmonturen met glazen van Pentax aan en hierbij werken we met drie vaste prijsklassen. Zo heb je reeds een complete merkbril van 135 euro inclusief verdunde en ontspiegelde glazen. Dit zijn netto prijzen zonder supplement achteraf, je weet dus onmiddellijk wat een complete bril kost. In Monthur vind je ook zonnebrillen, waaronder een zeer uitgebreide collectie Ray Ban”, besluit Bernard.

De winkel is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Meer info via www.monthur.be of deinze@monthur.be.