Belga Business Center heeft eerste BattMobiel buiten Gent “De deelauto voor de modale Vlaming” Anthony Statius

30 november 2018

15u14 0 Deinze De BattMobiel snort nu ook door Deinze. Niet de zwarte slee van de gemaskerde Bruce Wayne, maar wel een blauwe elektrische deelauto, die gestationeerd staat aan het Belga Business Center van Lard Vanobbergen en Marie Daems. “Nog tot het einde van dit jaar kan je de BattMobiel gratis uittesten voor een dag”, zegt Lard.

Belga Business Center is een coworking space langs de Gaversesteenweg in Deinze waar je terecht kan voor vaste en flexibele werkplekken, vergader- en seminarieruimtes. De zaakvoerders zijn Deinzenaar Lard Vanobbergen en Marie Daems. Naast het delen van een werkruimte, kan je er vanaf nu ook een auto delen. En niet zomaar een auto, maar wel de BattMobiel, de blauwe elektrische deelauto die ondertussen al het Gentse straatbeeld aan het veroveren is. Chris de Guytenaer en Laurence Levrau kwamen de BattMobiel op vrijdag 30 november voorstellen in het Business Center.

“Het grootste probleem met de meeste deelauto’s is dat ze enkel bestemd zijn voor mensen die bijna nooit een wagen nodig hebben”, zegt Chris. “Met de BattMobiel mikken we op de modale Vlaming, die wel vaak een auto nodig heeft. Een ideaal scenario is dat een vijftal gezinnen uit dezelfde straat of buurt samen een BattMobiel huren. Zo ontstaat er een communitygevoel in je eigen wijk en zo ken je ook de andere gebruikers, iets wat bij andere deelauto-organisaties vaak niet het geval is. Je huurt de auto per dag, maar als je hem niet de ganse dag nodig hebt, dan kan je de auto en ook de prijs delen met je buren. Dus met hoe meer mensen je de auto kan delen, hoe minder je betaalt. Wie deelneemt aan het project engageert zich minimum vier dagen per maand tot het gebruik van de wagen. Via een contract voor drie jaar betaal je 25 euro per dag, exclusief BTW en voor een contract van 1 jaar betaal je 30 euro per dag. Dus naargelang de duur van het contract betaal je minimum 100 euro per maand.”

De BattMobiels - de batt verwijst niet naar een vleermuis maar naar de elektrische batterij - rijden allemaal elektrisch. “Dat is ook een van onze troeven, het is volledig duurzaam”, zegt Laurence Levrau. “In Gent voorzien we nu al publieke en private laadpalen. De auto’s hebben ook een vaste parkeerplaats en in Gent parkeren deelauto’s gratis, wat ook een grote kost bespaart. Het model dat in Deinze komt is een Renault Zoe en die heeft een actieradius van 200 tot 300 kilometer. Maar de meeste mensen rijden niet meer dan 100 kilometer per dag. En wanneer je meer rijdt, dan is het een kleinigheid om even een koffie te drinken terwijl je wagen oplaadt.”

“En wat als de deelwagen al in gebruik is? Dan kan je via onze app zien welke wagen in de buurt wel beschikbaar is”, zegt Chris. “In Gent rijden er ondertussen al dertig wagens rond en we mikken op 250 exemplaren tegen eind 2019. Met deze testwagen in Deinze treden we voor het eerst buiten de Gentse stadsgrens.” “Tot aan het eind van dit jaar kan je zonder verder engagement de BattMobiel-deelauto in Deinze uitproberen”, zegt Lard Vanobbergen. “Op die manier kan je in de praktijk ervaren of een deelauto al dan niet geschikt is voor jou. Het uittesten van de Battmobiel is gratis en beperkt tot een dag. Als je intekent op BattMobiel voor 1 januari 2019, krijg je meteen een maand gratis. Leden van Belga Business Center die intekenen voor 1 januari krijgen meteen twee maanden gratis.” Meer info via lard@watts-on.be en www.battmobiel.be.