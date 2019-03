Bekende Canadese stadsplanner fietst door Deinze: “Ik ben onder de indruk” Anthony Statius

14 maart 2019

14u40 0 Deinze De stad Deinze heeft donderdagmiddag internationaal gerenommeerd stadsplanner Brent Toderian op bezoek gekregen. Voor de vijfde verjaardag van Fietsberaad Vlaanderen nodigde voorzitter en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) de Canadees uit voor een fietstochtje met een blue-bike.

Fietsberaad Vlaanderen, de organisatie die de ontwikkeling van het fietsbeleid ondersteunt, bestaat vijf jaar. De organisatie werd opgericht door de Vlaamse regering op voorstel van toenmalig minister Hilde Crevits (CD&V) en minister Ben Weyts (N-VA) legde het eerste fietsactieplan voor. De vijfde verjaardag wordt vrijdag gevierd in het Vlaams parlement en een van de gastsprekers is Brent Toderian, voormalig stadsplanner van de Canadese stad Vancouver en internationaal gerenommeerd figuur in de wereld van stadsontwikkeling. Ter gelegenheid van zijn bezoek aan ons land nodigde burgemeester Jan Vermeulen (CD&V), tevens ook de voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen, Toderian uit voor een fietstochtje door Deinze.

“Ik ben onder de indruk van hoe het gebruik van de fiets in jullie stad wordt gestimuleerd”, zegt Brent Toderian. “Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen de auto, noch ben ik uitgesproken voor de fiets. Ik ben voor steden en wat ik waardevol vind, is dat er wordt nagedacht over hoe steden beter kunnen functioneren. Meer ruimte creëren voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer kan een middel zijn. Zo leg je vanzelf het autogebruik aan banden en wanneer meer mensen kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen, dan heeft dit ook een positief effect op de mensen die zich wel nog met de auto verplaatsen.”

Toderian zal in het Vlaams parlement heel wat burgemeesters toespreken. “We hebben geëngageerde burgemeesters met voldoende overtuigingskracht nodig om mobiliteitsproblemen aan te pakken. Ik ga de competitiegeest aanwakkeren”, besluit hij.