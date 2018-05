Bedrijven zetten zichzelf in de kijker 01 juni 2018



De inwoners van Zulte kunnen op zondag 3 juni voor de tweede keer kennismaken met lokale bedrijven. Iedereen kan van 10 tot 17 uur Herve, Flander Flavours International, Sibomat, Divaco Interieurs, Petersime, De Zonnekouter, Agtech en Dhondt ontdekken door deel te nemen aan de fietstocht. Als extraatje worden de deelnemers verwacht in het Beukenbos. Meedoen kan door je tussen 10 en 13.30 uur in het Fiertelhof in Zulte, het Ontmoetingscentrum in Olsene of de Guldepoort in Machelen aan te melden. Na elke rondleiding krijg je als bezoeker een invulformulier waarmee je nog eens kans maakt op één van de vele prijzen. Meer info via de dienst lokale economie: 09/243.14.24 of kmo@zulte.be.





(ASD)