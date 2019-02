Bedrijven gezocht voor jobbeurs Anthony Statius

02 februari 2019

17u21 0 Deinze De ondernemerskoepel Deinze Industrie organiseert op woensdag 8 mei opnieuw een jobbeurs in zaal De Rekkelinge. Alle bedrijven van Deinze en omstreken kunnen zich inschrijven tot maandag 25 februari.

“De jobbeurs richt zich naar diverse functies uit verschillende sectoren, zowel voor arbeiders en bedienden, werkenden en werkzoekenden en ook scholieren zijn welkom”, zegt organisator Yannic Demeyer. “Tijdens de beurs worden verschillende workshops aangeboden over solliciteren en bezoekers kunnen hun cv laten screenen bij een VDAB-sollicitatiecoach. Daarnaast zijn er ook netwerkmomenten voor bedrijven voorzien.”

Alles vindt plaats in de zaal De Rekkelinge in Deinze. Er kunnen maximaal dertig bedrijven deelnemen en inschrijven kan nog tot 25 februari via Cara Huygen: cara.huygen@auxilios.be.