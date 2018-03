Bedankingsfeest voor vrijwilligers parochie 15 maart 2018

02u40 0

Deken Rudy Van Acker en zijn parochieploeg bedankten hun vrijwilligers met een groot feest. Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger werden de ruim tweehonderd aanwezigen na de eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwkerk op zaterdag 10 maart uitgenodigd in de grote zaal van VTI Deinze voor een pastabuffet en een optreden van Tralalie. Van koorlid tot rouwzorgmedewerker: iedereen die zich inzet in de nieuwe parochie in Groot-Deinze, was welkom.





(ASD)