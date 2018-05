Baukis is beste mudel-model 11 mei 2018

02u29 0

Baukis De Decker werd door de mudel-bezoeker verkozen tot beste lookalike van één van de kunstwerken. Volgens 160 mensen die gestemd hebben, lijkt ze als twee druppels water op de 'Dochter van de hovenier' van Emile Claus. In februari ging het mudel in het kader van Erfgoeddag op zoek naar lookalikes van bekende portretten uit haar collectie. Uit de zes 'mudellen' werd Baukis verkozen. 512 bezoekers brachten hun stem uit en alle 160 mensen die op Baukis stemden, maakten kans op een prijs. Caleb Hautekeete werd uitgeloot als winnaar. De negenjarige jongen mag een jaar gratis met het hele gezin meedoen aan alle activiteiten in het museum. Meer info: www.mudel.be/dubbelganger. (ASD)