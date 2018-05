Batjesmarkt zonder Kalkhofstraat 04 mei 2018

03u02 0

De Gebuurtdekenij van de Guido Gezellelaan in Deinze houdt morgen de jaarlijkse Batjesmarkt. Door werken in de Kalkhofstraat staan de kraampjes enkel opgesteld in de Guido Gezellelaan tot aan de verkeerslichten aan de Gentstraat, op de Leiedam en in het voorste deel van de Oostmeersdreef.





Behalve snuisteren in de talrijke kraampjes kunnen de bezoekers genieten van muziek aan D-Shopping met om 11 uur Les Amies de Charles, gevolgd door White Rooster, The Wranglers XL en Corre and The Bang. Daarnaast is er doorlopend straatanimatie van De Flierende Fluiters, een oldtimer meeting over de brug en kinderanimatie. De Batjesmarkt begint vanaf 6 uur en loopt tot 18 uur. Meer info en inschrijvingen via www.batjesmarkt.be. (ASD)