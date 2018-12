Bastide 71 verzorgt catering op Miracle-concerten Anthony Statius

04 december 2018

12u51 1 Deinze Concertorganisator vzw Miracle gaat in zee met restaurant Bastide 71 op de Markt. Chef-kok Jo Taveirne zal op zaterdag 20 april de catering voor de vips verzorgen op het concert van Scala in de Brielpoort. “We steken een tandje bij om onze bezoekers te verwennen”, zegt Kristof Baertsoen.

Voor het concert Scala - Meisjesnamen op zaterdag 20 april in Deinze komt chef-kok Jo Taveirne van Restaurant Bastide 71 op vraag van vzw Miracle vzw naar de Brielpoort om er de catering te verzorgen van het vip-arrangement. “Hierdoor kunnen we onze vips een fantastische avond garanderen, zowel op muzikaal als op gastronomisch vlak”, zegt Kristof Baertsoen. “Ik ken Jo goed en ik kom vaak bij hem eten. Daarbij vind ik het belangrijk om met lokaal talent samen te werken.”

“We gaan voor een klassiek maar verfijnd menu”, zegt Jo Taveirne. “Op het menu staan een sprankelend aperitief, carpaccio van gerijpt en gepekeld Holstein-rund, rilette van witte heilbot en frisse kruiden en kroepoek van inktvis met gemarineerde avocado, gevolgd door een slaatje van wilde zalmforel met Griekse pasta en als hoofdgerecht opgevulde zwartpootkip met een sausje van Tierenteyn-mosterd, rösti en seizoensgroenten. Als dessert is er javanais met ganache van donkere chocolade en koffie.”

We voorzien voor dit concert twee verschillende vip-arrangementen. Voor 60 euro kan je het concert van op de eerste rijen meemaken en daarbij krijg je een uur voor en een uur na het concert drankjes in de vip-lounge. Voor de vip-formule met eten betaal je 125 euro. Vanaf 17.30 uur serveert Bastide 71 een gastronomisch diner met alle dranken inbegrepen en je kan nog tot een uur na het concert iets bestellen in de lounge.”

“Naast dit feestmaal voor de vips zorgen we ook voor meer beleving in de zaal”, zegt Kristof. “Zodra we 700 kaarten hebben verkocht, zullen we tribunes huren zodat de achterste rijen ook alles goed kunnen zien.”

Gewone tickets 38 euro in rang 1 en 32 euro in rang 2. Meer info en reserveren kan via www.miraclevzw.be.