Bart Vermaercke met N-VA naar verkiezingen UNIZO-VOORZITTER STAPT IN POLITIEK 27 januari 2018

03u34 0 Deinze Unizo-voorzitter Bart Vermaercke (54) stapt in de lokale politiek. De N-VA van Deinze en Nevele maakten hun wit konijn gisterenavond bekend op hun nieuwjaarsreceptie. "Ik wil meewerken met de grootste partij van Vlaanderen om van Deinze de schoonste fusiestad te maken", zegt Bart, die een prominente plaats krijgt op de lijst.

Met Bart Vermaercke tovert N-VA een opmerkelijk wit konijn uit de hoed voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bart is bekend als eigenaar van Drukkerij Vermaercke in Astene en als huidig voorzitter van Unizo Oost-Vlaanderen. Daarnaast is hij bestuurslid en communicatieverantwoordelijke van de Stoet van Canteclaer, medeoprichter van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap en gewezen voorzitter van Scouts en Gidsen van Deinze. De overstap naar de politiek zal voor vele Deinzenaars als een verrassing komen.





"Mijn keuze voor N-VA is een evidentie", zegt Bart. "In mijn jeugd werd ik bezield door de speeches van Herman Lauwers, de verbondscommissaris van de Vlaamse Scouts. Herman werd in 1987 verkozen tot parlementslid van de Volksunie. In 2010 raakte ik aan de praat met Sabine Vermeulen (Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Deinze, red.) en toen voelde ik het al kriebelen om in de politiek te stappen. Nu ga ik effectief voor het engagement in Deinze én in Nevele en ik zet dan ook een stap opzij als voorzitter van Unizo Oost-Vlaanderen."





Huis voor start-ups

"Mijn ideeën? Deinze moet 'slimmer' worden door onder andere digitale parkeermeters- en plaatsen, slimme verkeerslichten en mobiele applicaties zoals Fix My Street (een app waarop gebruikers melding kunnen maken van bijvoorbeeld zwerfvuil of een beschadigd wegdek, red.). Er moet ook meer bedrijvigheid naar het centrum komen. Dat gaat ruimer dan nieuwe winkels of horecazaken. Het oude stadhuis of het 'huis Minnens' in de Tolpoortstraat kan bijvoorbeeld omgevormd worden tot een huis voor start-ups. Om Deinze en Nevele duurzamer te maken moeten er bijvoorbeeld energiecoaches komen om bedrijven te ondersteunen. Deinze moet kunnen wedijveren met steden zoals Oudenaarde of Gent. Voor alle duidelijkheid: ik wil een positieve campagne voeren, zonder het huidige beleid te gaan afbreken. Maar mijn ambitie is duidelijk: ik wil meewerken met de grootste partij van Vlaanderen zodat zij in Deinze de plaats krijgen die ze verdient: in het stadhuis", zegt Vermaercke.





Voorzitter Peter Broeren stelde gisteren ook de campagnehashtag van N-VA Deinze/Nevele voor: #voorDeinzevoorNevelevoorjou. (ASD)