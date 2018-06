Bart Van Hyfte vervangt Pascal Cocquyt op CD&V-lijst 29 juni 2018

03u04 0

CD&V vervangt de ene brandweerman door de andere op haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Pascal Cocquyt trekt zich beroepshalve terug en wordt vervangen door zijn collega-brandweerman Bart Van Hyfte.





Bart Van Hyfte (41) krijgt de 30ste plaats op de CD&V-lijst. Bart is actief als chauffeur bij Stortbeton Declercq en is ook lid van de vrijwillige brandweer in Deinze. Bart woont in Petegem en is actief in talrijke verenigingen. "Bart is onze Vincent Kompany, het sluitstuk van onze lijst", zegt lijsttrekker Jan Vermeulen (CD&V). "Hij kent de stad door en door, want hij doorkruist de stad elke dag beroepshalve met zijn truck." (ASD)