Bart Van Cauwenberghe heeft eerste 'roze' chocolade 01 maart 2018

Bart Van Cauwenberghe is een van de eerste chocolatiers van het land die Ruby chocolade mag verkopen. Deze roze variant is vanaf vrijdag te koop in zijn zaak De Zwarte Vos in Astene en in zijn Legendary Shop in Gouda.





Deze roze chocolade wordt door chocolademaker Barry Callebaut gepromoot als de vierde categorie na donker, melk en wit. De Belgische chocoladeambassadeur Bart Van Cauwenberghe uit Astene is een van de enige chocolatiers die de roze variant mag verkopen.





"Ruby chocolade heeft een fruitige smaak met zurige toetsen", zegt Bart. "De smaak en kleur zijn van nature aanwezig in de ruby cacaoboon, er komen dus geen kleur- of smaakstoffen aan te pas. Deze chocolade gaat goed met champagne en blauwe kaas." Een tabletje kost 5 of 8 euro, te koop vanaf vrijdag 10 uur in De Zwarte Vos. (ASD)