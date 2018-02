Baby-yoga in het museum 13 februari 2018

03u03 0 Deinze De Bietenoogstzaal in het mudel van Deinze vormde gisteren het decor van een wel zeer speciale yogasessie. Zeven mama's, oma's en een opa kwamen er met een pasgeboren baby helemaal zen worden met het befaamde schilderij Bietenoogst van Emile Claus als uniek decor.

Voor 'Krokuskriebels', een samenwerking met de Gezinsbond, zet het museum van Deinze de deuren open voor de allerkleinsten. Ouders en grootouders konden gisteren met hun kroost deelnemen aan een baby-yogasessie en morgen staat er nog een sessie kindermassage op het programma. Gisteren mocht yogi Annelies Planckaert van Update Your Body zeven baby's ontvangen en de matjes werden uitgerold in het midden van de Bietenoogstzaal.





De kleine Briek Wylaers gaf zijn ogen de kost en amuseerde zich met zijn omi Els Vandermeersch. "Het is eens iets anders, maar ik vind het wel zeer leuk", zegt Els. "De kindjes worden zeer rustig of net zeer energiek van de oefeningen", zegt Annelies. "Alles draait om de juiste ademhaling vinden en in het moment zijn. Ook voor de mama's is yoga heilzaam voor fysieke klachten na de bevalling. Ik geef altijd sessies op verplaatsing en soms kost het wat moeite om een rustgevende omgeving te creëren, maar hier in het museum was de sfeer onmiddellijk goed." (ASD)