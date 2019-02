Axel Dobbelaere is nieuwe voorzitter van Open Deinze Anthony Statius

19 februari 2019

De partij Open Deinze heeft met Axel Dobbelaere een nieuwe voorzitter. De bakker uit Landegem neemt de fakkel over van Deinzenaar Bart Vandekerckhove, die het voorzitterschap drie jaar op zich nam.

Open Deinze heeft naast een kersverse ploeg in de gemeenteraad, ook een nieuw partijbestuur. Axel Dobbelaere neemt het roer over van Bart Vandekerckhove als voorzitter van de jonge partij. De 42-jarige bakker baat al 18 jaar Aristo uit samen met zijn vrouw An.

Open Deinze ontstond eind 2017 en was een fusie van vier partijen, zijnde de voormalige partijen Open VLD Deinze, Wakker Deinze, Open VLD Nevele en Nieuw Nevele. “Dat hoofdstuk hebben we nu volledig achter ons gelaten”, zegt Axel Dobbelaere. “Open Deinze is een lokale verruimingspartij van Open VLD waar onafhankelijken zich kunnen engageren en ook liberalen hun thuis vinden.. We bestaan nu een jaar en de oude structuren hebben we achter ons gelaten. We hebben een enthousiast bestuur en een sterke fractie. Onze belofte om de fusie van, voor en door mensen te maken, blijft gelden.”

Bart Vandekerckhove zetelt sinds begin dit jaar in de gemeenteraad van Deinze. “Ik zet een stap opzij om mij volledig te kunnen focussen op mijn mandaat in de gemeenteraad. Zo krijgt iemand anders de kans om te groeien", aldus Bart.