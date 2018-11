Axel Daeseleire en Hans Van Cauwenberghe geven 237 redenen om door te gaan Anthony Statius

26 november 2018

12u31 0

Hans Van Cauwenberghe en Axel Daeseleire komen in het weekend van 15 december met hun voorstelling ‘237 redenen om door te gaan’ naar CC Palace in Deinze. Deze voorstelling maakt deel uit van het humorfestival DeinzeLacht.

Axel Daeseleire en Hans Van Cauwenberghe leggen in ‘237 redenen om door te gaan’ elkaar opnieuw het vuur aan de schenen in zaal Palace in Deinze. Dit doen ze op dezelfde hilarische, persoonlijke en herkenbare manier als in hun vorige veelgeprezen voorstelling ‘237 redenen voor seks’.

“Het is een intiem, confronterend, ontnuchterend en bovendien zeer geestig portret van twee mannen die ofwel de dood omarmen als deel van het leven of deze juist willen bezweren door allerlei doelen te stellen”, zegt Peter Lafosse van organisator vtbKultuur. “Het gaat over de naderende aftakeling, bucketlists en door blijven dansen, een feelgood voorstelling over het leven zelf. Regisseur Tania Poppe laat de twee doen waar ze goed in zijn: een theatrale versie spelen van zichzelf. 237 redenen om door te gaan is opnieuw een stuk van het Nederlandse topgezelschap Orkater. In Nederland ging de voorstelling recent in première en kreeg vier- en vijfsterrenrecensies.”

De voorstelling van zaterdag 15 december om 20.30 uur is voorbehouden voor abonnees van DeinzeLacht. Opgelet, de voorstelling van zondag 16 december om 18 uur wordt verplaatst naar vrijdag 14 december om 20 uur. Wie al tickets heeft, kan gerust met die gekochte tickets naar de voorstelling op vrijdag komen. Wie onmogelijk naar de voorstelling kan komen op vrijdag 14 december, kan de tickets terugbetaald krijgen. Wie tickets heeft aankocht via TUI Deinze, krijgt daar de tickets cash terugbetaald. Wie tickets aankocht via de stad Deinze, kan contact opnemen met Peter Lafosse (peter.lafosse@telenet.be – 0496/80.87.47).”

Meer info via www.vtbkultuur.be.