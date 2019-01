Automobilist (26) knalt tegen gevel van broodjeszaak ‘t Smoske Jeroen Desmecht en Anthony Statius

19 januari 2019

15u40 0 Deinze Een 26-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn wagen tegen de gevel van broodjeszaak ‘t Smoske in Deinze gereden. Bij het het ongeval vielen geen gewonden. Ook de jonge bestuurder raakte ongedeerd uit zijn wagen. Hij legde achteraf wél een positieve ademtest af.

Het incident vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Volgens de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem zou het gladde wegdek aan de oorzaak van het ongeval liggen. De automobilist reed op de Gaversesteenweg en wou rechts afslaan naar de Stationstraat. Daar liep het mis: de man verloor de controle over zijn stuur en crashte tegen de gevel van de broodjeszaak. Over de snelheid waarmee de jongeman reed, is nog niets geweten. Hij legde na de feiten wel een positieve ademtest af.

“Ik kreeg rond 11.30 uur telefoon van de alarmcentrale dat het inbraakalarm was afgegaan”, zegt eigenaar Katrien Bauwens (45). “Ik heb meteen de politie gebeld. Zij hebben mij op de hoogte gebracht van de situatie.”

Katrien ging meteen ter plaatse om de schade op te meten. “De politie en de brandweer waren al druk bezig. Ik heb op aanraden van de brandweer een bevriende schrijnwerker opgebeld, en die is dan om 2.00 uur ‘s ochtends een tijdelijke deur komen installeren. Dankzij hem hebben we zaterdag de zaak op het gewone uur kunnen openen.”

