Auto schepen van Dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze) met eieren bekogeld Anthony Statius

11 maart 2019

08u37 0 Deinze De auto van schepen van Dierenwelzijn Filip Vervaeke (Open Deinze) is door onbekenden bekogeld met eieren. De schepen denkt dat de beslissing van de stad om de samenwerking met kattenasiel Kat op de Dool stop te zetten er voor iets tussenzit.

Toen kersvers schepen Filip Vervaeke vrijdagnamiddag na zijn werkdag naar zijn auto liep op de parking van de Brielpoort, wachtte hem daar een onaangename verrassing. Zowel de voor- als achterkant van zijn BMW was met eieren besmeurd.

Filip is schepen van Personeel - HRM, Milieu, Gezondheidszorg-preventie en Dierenwelzijn en vorige week kwam hij in het oog van de storm terecht toen bekendraakte dat de stad Deinze de samenwerking met kattenasiel Kat op de Dool zou stopzetten en vanaf deze zomer in zee gaat met dierenasiel Folyfoot uit Waregem voor het opvangen van weggelopen en verwaarloosde katten. Op sociale media kreeg de schepen heel wat verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Vervaeke denkt dat de vandalenstreek ook iets te maken heeft met de Kat op de Dool-affaire.

“Ik weet niet wie de daders zijn, maar ik heb wel bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden”, zegt Filip. “Meningsverschillen mogen er zijn en ik sta altijd open voor een discussie, maar van andermans gerief blijf je af. Ik hoop dat het bij dit voorval blijft.”