Auto belandt op zij in Vosselarestraat: twee lichtgewonden Jeffrey Dujardin

18 februari 2019

13u47 1 Deinze Twee wagens zijn zaterdagavond rond 17.30 uur betrokken geraakt bij een ongeval in de Vosselarestraat in Deinze. Door de klap kwam een voertuig op zijn zij terecht.

De twee inzittenden, een 78-jarige man en zijn 73-jarige vrouw uit Deinze, zaten gekneld en moesten door de brandweer bevrijd worden. Ze werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis van Deinze. In de andere wagen raakte niemand gewond. De rijbaan werd even afgesloten voor het takelen van het voertuig, waardoor het verkeer over één rijstrook moest rijden.