Auto belandt op zij: 5 lichtgewonden 26 mei 2018

Twee wagens zijn gisteren rond 15.45 uur op elkaar gebotst in de Volhardingslaan in Petegem. Daarbij belandde een van de auto's op zijn zijkant. Hierdoor moest de weg tijdelijk afgesloten worden. Er vielen vijf lichtgewonden. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis in Deinze en Waregem. Rond 16.10 uur kon het verkeer alweer doorrijden. De hinder was beperkt. (DJG)